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VÍDEO | El Govern cierra la carretera de la Serra de Tramuntana el día del eclipse y restringe más de 20 puntos en Mallorca

VÍDEO | El Govern cierra la carretera de la Serra de Tramuntana el día del eclipse y restringe más de 20 puntos en Mallorca

FOTO: Joan Mora | VÍDEO: Govern Illes Balears

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VÍDEO | El Govern cierra la carretera de la Serra de Tramuntana el día del eclipse y restringe más de 20 puntos en Mallorca

FOTO: Joan Mora | VÍDEO: Govern Illes Balears

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El Govern balear ha tomado una decisión restrictiva para evitar que el colapso el día del eclipse en Mallorca: cerrar la Ma-10 de la Serra de Tramuntana. Los 51'5 kilómetros que recorren la carretera desde Andratx hasta Pollença permanecerán cortados desde las 15 horas hasta las 21 horas el 12 de agosto, como mínimo, en un día de "máxima presión turística". Más información

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