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VÍDEO | La Aemet pone fecha al próximo pico de calor en Mallorca: temperaturas extremas y noches muy cálidas

VÍDEO | La Aemet pone fecha al próximo pico de calor en Mallorca: temperaturas extremas y noches muy cálidas

FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | La Aemet pone fecha al próximo pico de calor en Mallorca: temperaturas extremas y noches muy cálidas

FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

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El calor extremo apenas ha dado un respiro a Mallorca desde el comienzo del verano. Después de una semana marcada por temperaturas extraordinariamente altas, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la próxima semana no invita al optimismo: una nueva subida térmica podría situar los termómetros por encima de los 40 grados en el interior de la isla. Más información

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  • Mallorca
  • AEMET
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