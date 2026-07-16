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Las imágenes de las activistas pintando la inmobiliaria en Mallorca
Las dos jóvenes del movimiento antiturismo, detenidas esta mañana acusadas de causar daños en cinco inmobiliarias de Mallorca, han salido en libertad con cargos esta tarde alrededor de las 20.15 horas después de negarse a declarar ante el juez de guardia. Además, la Guardia Civil ha identificado un tercer sospechoso de los seis autores de los actos que captaron las cámaras de seguridad. Se trata de un varón cuya detención sigue pendiente. Más información
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