FOTO: CIM | VÍDEO: Redacción Digital

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Los residuos de Ibiza llegan a Mallorca tras meses de retrasos y un último contratiempo

Después de meses de aplazamientos, cambios de calendario y un sinfín de contratiempos, los primeros residuos procedentes de Ibiza emprendieron finalmente este miércoles por la noche su viaje hacia Mallorca. El traslado, que debía marcar el inicio del plan piloto acordado entre los consells de Ibiza y Mallorca para tratar parte de la basura pitiusa en la planta incineradora de Son Reus ante el agotamiento de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa, estuvo a punto de volver a frustrarse por un nuevo imprevisto: la inmovilización del buque encargado del transporte por parte de la Capitanía Marítima. Superadas las deficiencias detectadas durante una inspección, el operativo pudo reanudarse y, ya entrada la noche, el carguero puso rumbo a Palma, donde llegó alrededor de las doce de la madrugada de este jueves. Más información