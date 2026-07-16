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Las dos activistas acusadas de causar daños en cinco inmobiliarias de Mallorca pasan a disposición judicial

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Ana B. Muñoz

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Las dos activistas acusadas de causar daños en cinco inmobiliarias de Mallorca pasan a disposición judicial

Ana B. Muñoz

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Las detenidas han sido trasladadas al juzgado de Vía Alemania separadas, en dos vehículos de la Guardia Civil. Los investigadores han entregado al juzgado el atestado, que es el resultado de la investigación que se inició a finales del pasado día 31 de mayo tras los daños ocasionados en cinco inmobiliarias distintas ubicadas en la localidad de Santa Maria. Se trataría de pintadas en los escaparates, además del reparto de pasquines invitando a actuar contra este tipo de negocios.

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