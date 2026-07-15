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VÍDEO | Juzgan al exjefe de otorrinos de Son Espases por la muerte del exalcalde de sa Pobla: “Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo”
“Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo. Ha sido un dolor inducido por odio, por odio de algunos médicos respecto a mí. Lo siento”. El exjefe del servicio de otorrinolaringología del hospital de Son Espases, el doctor Manuel Vidal Tomás Barberán, fue muy claro ayer al mediodía en el turno de la última palabra al ser juzgado en Palma por una presunta negligencia médica que derivó en el fallecimiento de un paciente, el exalcalde de sa Pobla, Joan Comes, de 62 años en marzo de 2021. Más información