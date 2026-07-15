FOTO: CAIB | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Inician la excavación de una nueva fosa de la Guerra Civil en Son Servera para buscar víctimas de la Batalla de Mallorca

El Govern ha iniciado los trabajos de excavación de la fosa del Comellar Fondo, en el municipio de Son Servera, con el objetivo de localizar, exhumar e identificar posibles víctimas de la Guerra Civil enterradas en este enclave. La actuación forma parte del V Plan de Fosas y se desarrolla junto al Puig de Son Corb, uno de los principales escenarios de la Batalla de Mallorca durante el verano de 1936. Más información