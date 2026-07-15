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Un centenar de personas reclaman en Palma la libertad de las dos detenidas por participar en la campaña antiturística: "Son activistas, no terroristas"

Un centenar de personas reclaman en Palma la libertad de las dos detenidas por participar en la campaña antiturística: "Son activistas, no terroristas"

Ana B. Muñoz

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Un centenar de personas reclaman en Palma la libertad de las dos detenidas por participar en la campaña antiturística: "Son activistas, no terroristas"

Ana B. Muñoz

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Un centenar de personas se ha concentrado frente a los juzgados de Via Alemanya para mostrar su rechazo a la detención de dos mujeres, arrestadas por la Guardia Civil como presuntas autoras de delitos de daños y contra el patrimonio histórico tras la vandalización de cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí. Más información

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