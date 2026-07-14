¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
VÍDEO | a UIB condena los comentarios del diputado Jorge Campos (Vox) contra la estudiante musulmana que leyó un discurso durante la graduación
La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha condenado a través de un comunicado los comentarios que el diputado Jorge Campos (VOX) hizo el pasado fin de semana en un post de la red social X acerca de Khaoula Ikkene, la estudiante musulmana de 22 años que intervino en el acto de graduación de la UIB celebrado en Son Moix. El ultraderechista colgó en su perfil una imagen de Ikkene frente al atril acompañada del siguiente texto: "Se han graduado 1375 alumnos y la catalanista universidad pública de Baleares ha elegido a esta representante de los alumnos para que les dirija unas palabras…". Más información
Últimos vídeos
GUERRA UCRANIA