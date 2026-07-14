FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | ¿Por qué hace tanto calor en Mallorca y cuándo empezará a remitir? Las claves de la ola que aún no ha tocado techo

Mallorca afronta los días más intensos de la actual ola de calor después de varias semanas marcadas por temperaturas muy elevadas. Sin embargo, aunque el calor ha sido una constante durante buena parte del inicio del verano, el episodio que afecta ahora a la isla no responde a las mismas condiciones meteorológicas que el de la semana pasada. El cambio en el origen de la masa de aire explica por qué estos días el ambiente resulta todavía más sofocante. Más información