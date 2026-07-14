Secciones

Es noticia
Muerte hospital de IncaInforme FènixEclipse en MallorcaCaragolinsArena Playa de PalmaIncendio Los Gallardos
instagramlinkedin
VÍDEO | ¿Por qué hace tanto calor en Mallorca y cuándo empezará a remitir? Las claves de la ola que aún no ha tocado techo

VÍDEO | ¿Por qué hace tanto calor en Mallorca y cuándo empezará a remitir? Las claves de la ola que aún no ha tocado techo

FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Redacción Digital

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | ¿Por qué hace tanto calor en Mallorca y cuándo empezará a remitir? Las claves de la ola que aún no ha tocado techo

FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Redacción Digital

RRSS WhatsAppCopiar URL

Mallorca afronta los días más intensos de la actual ola de calor después de varias semanas marcadas por temperaturas muy elevadas. Sin embargo, aunque el calor ha sido una constante durante buena parte del inicio del verano, el episodio que afecta ahora a la isla no responde a las mismas condiciones meteorológicas que el de la semana pasada. El cambio en el origen de la masa de aire explica por qué estos días el ambiente resulta todavía más sofocante. Más información

TEMAS

  • Mallorca
  • techo
  • Claves
Tracking Pixel Contents