VÍDEO | Aena responde a Prohens sobre la masificación en Baleares: "No tenemos ninguna competencia en gestión turística, el Govern sí"
Aena ha respondido a las críticas lanzadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre el modelo de gestión aeroportuaria en Baleares y ha defendido tanto el sistema con el que opera la red aeroportuaria como las inversiones previstas en las islas. La respuesta llega apenas unos días después de que la alta dirección de la compañía mantuviera reuniones con el Consell de Ibiza y con la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) para abordar la ampliación de los aeropuertos de Palma e Ibiza. Entonces, la patronal de Baleares reclamó "mejorar la gestión" del aeropuerto de Palma para evitar la saturación en horas punta, un pronunciamiento que fue compartido por la presidenta y el propio PP balear a través de sus redes sociales, quienes vienen siendo desde hace meses muy críticos con el gestor aeroportuario, al que acusan de "ignorar las demandas de las instituciones" del archipiélago.