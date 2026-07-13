FOTO: CNBC | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: "Necesitábamos un socio para seguir creciendo"

El extenista mallorquín Rafa Nadal explica los motivos que le llevaron a dar entrada al fondo de inversión GPF Capital en el accionariado de la Rafa Nadal Academy, una operación con la que vendió el 44,9% de la sociedad. Asegura que la decisión responde exclusivamente a la necesidad de impulsar la expansión internacional de un proyecto que considera "muy personal" y sobre el que mantiene el control. Más información