B. Ramon

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VÍDEO | Nueva sala en Son Espases para tratar a pacientes con cánceres hematológicos y evitar su desplazamiento a la Península

El Hospital Universitario Son Espases ha presentado su nueva sala blanca, un espacio diseñado para producir terapias avanzadas CAR-T destinadas al tratamiento de pacientes con cánceres hematológicos. La puesta en marcha de esta instalación permitirá que todo el proceso de fabricación de estas terapias pueda realizarse en Baleares, evitando que las células tengan que enviarse fuera de la comunidad una vez obtenga la acreditación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), prevista antes de que finalice el año. Más información