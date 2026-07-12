B. Ramon

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VÍDEO | Rosario Sánchez, candidata del PSIB-PSOE al Govern: "La desigualdad pasa hoy por el acceso a una vivienda digna y asequible"

Rosario Sánchez (Palma, 1976) será la candidata del PSIB-PSOE a la presidencia del Govern. Afronta el mayor reto de su carrera política. Tras más de dos décadas de gestión institucional como delegada del Gobierno, consellera y, actualmente, secretaria de Estado de Turismo, quiere intentar desalojar a Marga Prohens del Consolat de Mar en las elecciones de 2027. Reivindica la gestión del Pacte y defiende recuperar los límites al crecimiento turístico, impulsar un plan de choque para la vivienda, reforzar los servicios públicos y diversificar la economía. Más información