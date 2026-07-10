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VÍDEO | Antonio Balaguer, usuario afectado por una lesión medular: "Estuve sin salir de un hospital durante 24 meses"

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B. Ramon

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VÍDEO | Antonio Balaguer, usuario afectado por una lesión medular: "Estuve sin salir de un hospital durante 24 meses"

B. Ramon

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"Estuve sin salir de un hospital durante 24 meses", empieza contando Antonio Balaguer, uno de los usuarios de 'ASPAYM Baleares' que desde hace 9 años su cuerpo, inmobilizado, permanece unido a una silla. Balaguer ha humanizado la campaña presentada esta mañana en la playa de Ciutat Jardí sobre la concienciación del peligro de poder provocarse una lesión medular al zambullirse imprudentemente en el agua. Más información

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