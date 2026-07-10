Manu Mielniezuk

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VÍDEO | Casi 1.400 estudiantes de la UIB se gradúan en Son Moix entre interrupciones durante el discurso del rector

El estadio de Son Moix acogió este jueves el acto de fin de promoción de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en el que un total de 1.375 estudiantes que han finalizado sus estudios de grado durante el curso 2025-26 celebraron el cierre de su etapa universitaria junto a sus familias, profesores y otras autoridades académicas.