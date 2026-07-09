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VÍDEO | Tijeretas en Mallorca: el insecto con pinzas que aparece en casas y jardines y no debes confundir con una cucaracha

FOTO: EPC | VÍDEO: Redacción Digital

Con la llegada del calor y el aumento de la actividad de insectos en patios, terrazas y viviendas, no es raro encontrar en Mallorca pequeños animales que provocan dudas o alarma. Uno de ellos es la tijereta, también conocida popularmente como tijerilla, cortapicos o cortatijeras, un insecto fácilmente reconocible por las dos pinzas que tiene al final del abdomen. Más información