FOTO: UIB | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Malestar de una decena de estudiantes de la UIB que se han quedado fuera de la graduación en Son Moix por no inscribirse a tiempo

Una decena de alumnos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) expresa su malestar tras haberse quedado sin poder participar en la ceremonia de graduación, que se celebra este jueves en Son Moix, y a la que está prevista la asistencia de unos 1.500 estudiantes. Los afectados aseguran que, pese a llevar más de dos semanas reclamando una solución, la universidad mantiene su negativa a permitirles asistir al acto como graduados. Más información