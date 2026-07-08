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VÍDEO | Cuesta menos de la mitad que la media de Baleares: este es el pueblo más barato de Mallorca para comprar casa
Comprar una casa en Mallorca sigue siendo caro, pero hay una excepción que destaca dentro del mercado inmobiliario balear. Petra es el municipio más barato de Baleares para comprar una vivienda, según el último informe del portal inmobiliario idealista, correspondiente al segundo trimestre de 2026. Más información
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