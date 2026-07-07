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VÍDEO | Posidònia, el primer satélite balear, ya está en órbita y aportará datos de territorio, emergencias y cambio climático
Posidònia, el primer satélite balear de un proyecto desarrollado por la empresa Open Cosmos y cofinanciado por el Govern mediante fondos europeos, ya está en órbita, y proporcionará datos estratégicos para mejorar la gestión del territorio, la respuesta ante emergencias, el seguimiento del cambio climático y la toma de decisiones basada en datos. Más información
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