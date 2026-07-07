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VÍDEO | Marivent, la residencia de los Reyes en Mallorca, se somete a un control de plagas contra ratas, cucarachas y procesionaria

VÍDEO | Marivent, la residencia de los Reyes en Mallorca, se somete a un control de plagas contra ratas, cucarachas y procesionaria

FOTO: Miguel Vicens | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Marivent, la residencia de los Reyes en Mallorca, se somete a un control de plagas contra ratas, cucarachas y procesionaria

FOTO: Miguel Vicens | VÍDEO: Redacción Digital

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El objetivo es prevenir la presencia de roedorescucarachas o la procesionaria del pino. Marivent, la residencia de los Reyes en Mallorca, se someterá a partir del próximo mes de septiembre a un control de plagas en toda su superficie, 36.000 metros cuadrados, de los que 2.300 corresponden a edificaciones y el resto a bosque y jardines, con una parte abierta al público desde el año 2017.

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