FOTO: Miguel Vicens | VÍDEO: Redacción Digital

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Marivent, la residencia de los Reyes en Mallorca, se somete a un control de plagas contra ratas, cucarachas y procesionaria

El objetivo es prevenir la presencia de roedores, cucarachas o la procesionaria del pino. Marivent, la residencia de los Reyes en Mallorca, se someterá a partir del próximo mes de septiembre a un control de plagas en toda su superficie, 36.000 metros cuadrados, de los que 2.300 corresponden a edificaciones y el resto a bosque y jardines, con una parte abierta al público desde el año 2017.