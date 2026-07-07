DM

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Los hoteleros de Mallorca instalan una gran lona en el aeropuerto para pedir a los turistas que respeten a los residentes

Los hoteleros de Mallorca han lanzado una campaña para dar la bienvenida a los turistas que visitan la isla para pasar sus vacaciones de verano. Se ha colocado una gran lona con el mensaje “Thanks for Visiting Mallorca” (Gracias por visitar Mallorca) y con esta campaña se pretende contrarrestar todos los mensajes que cuestionan la industria turística de la isla.