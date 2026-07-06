FOTO: EFE / Salas | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | La segunda ola de calor del verano dispara los termómetros en Mallorca: la Aemet prevé hasta 40 grados

Mallorca entra de lleno en la segunda ola de calor del verano con una previsión que dispara los termómetros durante los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que la isla vivirá jornadas de calor intenso, cielos despejados y temperaturas que podrían alcanzar los 39 o 40 ºC el jueves en el interior. Más información