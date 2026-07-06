FOTO: JOAN PAYERAS | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | El hallazgo de dos científicas mallorquinas que puede cambiar el abordaje del cáncer de mama

La científica de sa Pobla Francesca Aguiló Payeras lidera desde la Universidad de Umea (Suecia) un descubrimiento que podría cambiar la manera cómo se entiende y trata el cáncer de mama triple negativo. El trabajo, fruto de la investigación, ha sido posible gracias a la también mallorquina Margalida Esteva Socías, doctorada, en su laboratorio y coautora principal del estudio.