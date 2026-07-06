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VÍDEO | El hallazgo de dos científicas mallorquinas que puede cambiar el abordaje del cáncer de mama

VÍDEO | El hallazgo de dos científicas mallorquinas que puede cambiar el abordaje del cáncer de mama

FOTO: JOAN PAYERAS | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | El hallazgo de dos científicas mallorquinas que puede cambiar el abordaje del cáncer de mama

FOTO: JOAN PAYERAS | VÍDEO: Redacción Digital

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La científica de sa Pobla Francesca Aguiló Payeras lidera desde la Universidad de Umea (Suecia) un descubrimiento que podría cambiar la manera cómo se entiende y trata el cáncer de mama triple negativo. El trabajo, fruto de la investigación, ha sido posible gracias a la también mallorquina Margalida Esteva Socías, doctorada, en su laboratorio y coautora principal del estudio.

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