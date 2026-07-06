FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | El domingo del Black Friday será el festivo estrella de 2027 en el comercio balear

Los representantes de los grandes establecimientos comerciales (vinculados a la patronal Anged) y de las tiendas tradicionales (Afedeco y Pimeco) tienen previsto reunirse a mediados de julio para acordar una propuesta con los diez festivos en los que el sector va a poder abrir sus puertas en 2027, con una fecha ‘estrella’ que es considerada como «irrenunciable» por los primeros: el 28 de noviembre, domingo posterior al Black Friday, al defender que se ha convertido en el más importante del año. Más información