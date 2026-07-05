Manu Mielniezuk

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Marga Prohens: "Somos la 'España desbordada', el crecimiento poblacional es inasumible"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, sitúa el crecimiento demográfico como el principal desafío de Baleares. En esta entrevista con Diario de Mallorca advierte de que las previsiones del INE son "insostenibles" desde el punto de vista económico, social, medioambiental y también identitario, y defiende un cambio de modelo económico junto a políticas que prioricen a los residentes en el acceso a la vivienda y a los servicios públicos.