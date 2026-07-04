Redacción Digital

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VÍDEO | Así han sido las manifestaciones para proteger es Trenc: "¿Cómo es posible que, desde 1983 hasta 2026, tengamos que volver a salir a defender lo mismo?"

Ilusión y rabia son las emociones que sentirán los históricos del GOB que se manifestaron en 1983 y formaron la primera cadena humana en 2012 para proteger es Trenc–el gran símbolo del ecologismo en Mallorca– este domingo. «La sensación que tenemos es agridulce. Hemos ganado muchas batallas, pero no hemos conseguido cambiar el rumbo del crecimiento de Balears», confiesa Miquel Rayó, expresidente del GOB y socio número ocho de la entidad. Aunque a sus 73 años se plantee una duda tan razonable como inevitable —«¿Cómo es posible que, desde 1983 hasta 2026, tengamos que volver a salir a defender lo mismo?»—, este domingo volverá a hacerlo, otra vez contra las políticas del Partido Popular. Más información