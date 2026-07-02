FOTO: Luana C.L | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | La regularización extraordinaria de inmigrantes desborda todas las previsiones en Baleares con 34.166 solicitudes

El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ha tenido en Baleares un alcance muy superior al previsto. El archipiélago ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes con 34.166 expedientes, una cifra que multiplica por más de tres las alrededor de 10.000 peticiones que la Delegación del Gobierno había estimado antes del inicio del procedimiento.