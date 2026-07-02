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VÍDEO | Recepción oficial a los 20 estudiantes de Baleares que han obtenido las mejores calificaciones en la Selectividad
La capilla del Consolat de Mar ha acogido este jueves la recepción oficial a los 20 estudiantes de Baleares que han obtenido las mejores calificaciones en las Pruebas de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PBAU) de 2026. El acto, cargado de emotividad, ha tenido un profundo calado político, ya que el Ejecutivo autonómico ha erigido a estos jóvenes como el máximo exponente de la excelencia académica, utilizándolos como contrapartida al retroceso generalizado en los resultados globales de este año en las islas.
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