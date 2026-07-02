FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Educación crea una plaza "a dedo" para el exdirector del IES Josep Maria Llompart

El malestar que generó la polémica ocurrida en el IES Josep Maria Llompart continúa su estela. Según ha podido saber este diario, la Conselleria de Educación y Universidades ha creado 'ad hoc', y de manera unilateral, una plaza docente en el Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB). El beneficiario de esta maniobra es Jaume Salvà, exdirector del centro de la discordia, quien abandonó este curso su cargo tras un polémico informe de la inspección educativa motivado por denuncias de acoso laboral. La decisión ha provocado indignación tanto entre los miembros del centro afectado -incluido el equipo directivo- como en los sindicatos, que tachan el proceso de «surrealista» e «ilegal».