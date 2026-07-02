Ana B. Muñoz

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VÍDEO | Aterrizan alrededor de 30 niños y niñas saharauis de acogida a Mallorca: "Cuando hemos visto llegar a Salma, no he podido contenerme"

Ana B. Muñoz

Poco más de 300 días han tenido que esperar las famílias de acogida para poder reencontrarse con los niños saharauis del programa 'Vacances en Pau'. Un total de 28 niños han aterrizado en Mallorca este miércoles con el objetivo de disfrutar el verano y huir de las altas temperaturas y del conflicto.