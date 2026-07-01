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VÍDEO | Xavier Balagué, gerente de Ecoembes en Baleares: "La ciudadanía puede estar tranquila de que los envases que deposita en los contenedores son reciclados"

VÍDEO | Xavier Balagué, gerente de Ecoembes en Baleares: "La ciudadanía puede estar tranquila de que los envases que deposita en los contenedores son reciclados"

Manu Mielniezuk

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VÍDEO | Xavier Balagué, gerente de Ecoembes en Baleares: "La ciudadanía puede estar tranquila de que los envases que deposita en los contenedores son reciclados"

Manu Mielniezuk

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El reciclaje sigue siendo un tema que genera dudas para gran parte de la ciudadanía, especialmente en torno al destino de los residuos que se depositan en los contenedores. Ante este debate, el gerente de Ecoembes en las Islas Baleares, Xavier Balagué, ha asegurado que "la ciudadanía puede estar totalmente tranquila de que los envases que deposita en los contenedores son reciclados". Más información

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