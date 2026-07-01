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VÍDEO | Presión humana en Mallorca: la isla registra más de 1,25 millones de personas en abril, antes de la temporada alta

VÍDEO | Presión humana en Mallorca: la isla registra más de 1,25 millones de personas en abril, antes de la temporada alta

FOTO: CATI CLADERA / EFE | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Presión humana en Mallorca: la isla registra más de 1,25 millones de personas en abril, antes de la temporada alta

FOTO: CATI CLADERA / EFE | VÍDEO: Redacción Digital

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Mallorca ya había superado el millón doscientas cincuenta mil personas antes de que comenzara la temporada alta. Los últimos datos del Indicador de Presión Humana (IPH) publicados por el Ibestat revelan que la isla alcanzó un máximo de 1.251.387 personas durante el pasado mes de abril, una cifra que pone de manifiesto la elevada presión demográfica que soporta el territorio incluso antes de los meses de mayor afluencia turística.

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