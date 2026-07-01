FOTO: Luana C.L. | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Educación enciende las alarmas tras caer los aprobados de Selectividad al 89,6% y culpa a la LOMLOE

Los resultados de las pruebas de acceso a la universidad (PBAU) de 2026 han dejado un sabor agridulce en la comunidad educativa de Baleares. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa junto a la directora general de Formación Professional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, para valorar unos datos globales que sitúan la tasa de aptos en un 89,6%, una caída notable frente al 92,5% registrado en el año 2025. Ante este escenario, Vera se ha mostrado tajante al admitir que «esta PBAU no ha sido la mejor de las Islas Baleares».