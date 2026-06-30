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VÍDEO | Prohens fulmina a su alcaldesa Xisca Lascolas, pero sigue teniendo un problema en Llucmajor

VÍDEO | Prohens fulmina a su alcaldesa Xisca Lascolas, pero sigue teniendo un problema en Llucmajor

FOTO: CAIB | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Prohens fulmina a su alcaldesa Xisca Lascolas, pero sigue teniendo un problema en Llucmajor

FOTO: CAIB | VÍDEO: Redacción Digital

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Marga Prohens ha fulminado en un santiamén a Xisca Lascolas, quién dijo que la presidenta del Govern no tenia colmillo. A la alcaldesa del PP en Llucmajor solamente la han dejado despedirse con una carta lacrimógena, por aquello de guardar las formas.

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