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VÍDEO | Prohens fulmina a su alcaldesa Xisca Lascolas, pero sigue teniendo un problema en Llucmajor
Marga Prohens ha fulminado en un santiamén a Xisca Lascolas, quién dijo que la presidenta del Govern no tenia colmillo. A la alcaldesa del PP en Llucmajor solamente la han dejado despedirse con una carta lacrimógena, por aquello de guardar las formas.
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