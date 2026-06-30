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VÍDEO | Varios aviones frustran la toma de tierra en Palma por cizalladura y se desvían a otros aeropuertos
Las cuentas oficiales de Controladores Aéreos han informado este lunes de la presencia de “problemas importantes de cizalladura” en el aeropuerto de Palma, una situación que está provocando aproximaciones frustradas, esperas en vuelo y desvíos de varias aeronaves hacia aeropuertos alternativos por motivos de seguridad.
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