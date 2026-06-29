FOTO: La Provincia | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Rafa Nadal inaugura su primer hotel de cuatro estrellas en Canarias

El extenista Rafa Nadal presidió el miércoles en Fuerteventura la inauguración oficial de su primer hotel no sólo en la isla majorera sino en Canarias, el ZEL Fuerteventura, un establecimiento con la categoría de cuatro estrellas ubicado en la laguna de Sotavento, en el municipio de Pájara, uno de los enclaves más emblemáticos de Canarias y meca de los deportes náuticos en la Isla,cuyo proyecto combina arquitectura abierta, luz natural y espacios diseñados para el descanso activo. El objetivo de la propiedad es ofrecer una propuesta centrada en el bienestar activo.