B. Ramon

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VÍDEO | Manifestación a favor de los derechos LGTBI en Palma: "El Orgullo no es un tardeo"

«No es fiesta, no es postureo, el Orgullo no es un tardeo». Una multitud coreó ayer tarde este lema en la manifestación del Día Internacional del Orgullo LGTBI que se celebró en Palma. Más de dos mil personas, cerca de mil según la Policía Nacional, salieron a las calles de la ciudad para reivindiar los derechos del colectivo LGTBI. Banderas arcoíris, pancartas y carteles reivindicativos, muchos abanicos para soportar los 35 grados de temperatura en las Avenidas y una ácida crítica a los partidos de derecha y extrema derecha es lo que se vivió ayer por la tarde en una marcha colorista en la capital balear.