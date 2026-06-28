Guillem Bosch

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Tatiana Casado, presidenta de Ben Amics: "No podemos dejar de lado las políticas LGTBI solo porque haya un gobierno al que no le guste que existamos"

El conflicto entre Ben Amics y el Ayuntamiento de Palma ha cambiado por completo la celebración del Orgullo de este año. La asociación, que por primera vez en años ha quedado fuera de la organización de la verbena, analiza en esta entrevista las discrepancias con Cort, el momento que vive el colectivo LGTBI y los retos que afronta: «No podemos dejar de lado las políticas LGTBI solo porque haya un gobierno al que no le guste que existamos» Más información