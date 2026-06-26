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VÍDEO | El dolor de venezolanos de Mallorca tras el terremoto: "Sabemos que están vivos, pero no sabemos cómo están"

VÍDEO | El dolor de venezolanos de Mallorca tras el terremoto: "Sabemos que están vivos, pero no sabemos cómo están"

B. Ramon

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VÍDEO | El dolor de venezolanos de Mallorca tras el terremoto: "Sabemos que están vivos, pero no sabemos cómo están"

B. Ramon

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Los bancos de la iglesia de Sant Francesc se han llenado este jueves de preocupación, lágrimas y plegarias por Venezuela. Varios residentes venezolanos en Mallorca han participado en una oración organizada tras el devastador terremoto que ha sacudido el país sudamericano, una cita marcada por la angustia de quienes siguen esperando noticias de familiares y amigos en las zonas más afectadas.

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