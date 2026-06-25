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VÍDEO | El Govern aprueba la primera ley balear de Costas: más poder a los ayuntamientos en la gestión de las playas, limitación de la velocidad de las embarcaciones y protección de los 'escars'

El Consell de Govern ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de Baleares, la primera norma autonómica que regulará de forma global la gestión de la costa tras el traspaso de competencias del Estado a la comunidad autónoma en 2023. El texto será remitido ahora al Parlament para iniciar su tramitación y constituye una de las principales apuestas legislativas del Ejecutivo de Marga Prohens en materia de autogobierno.