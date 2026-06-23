FOTO: Iñaki Moure | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | La Ley Ómnibus del Govern ya permite ampliar los chiringuitos de las playas de Mallorca y reducir todavía más la separación mínima obligatoria entre ellos

La Ley Ómnibus del Govern, que entró en vigor el 14 de junio tras su publicación en el BOIB, ya permite ampliar los chiringuitos ubicados en playas urbanas y también en las zonas protegidas de Baleares. La denominada Ley de aceleración de proyectos estratégicos cambia los criterios hasta ahora vigentes en Baleares de instalación y distribución de estas infraestructuras de temporada ubicadas en zonas de dominio público de la costa por la normativa estatal, mucho más generosa en superficie de ocupación, contenida en la Ley de Costas. Más información