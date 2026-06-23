Redacción Digital

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VÍDEO | El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un plan piloto de reserva previa en la línea 203 del TIB, que une el Port de Sóller, Deià, Valldemossa y Palma, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los residentes ante la elevada ocupación que registra esta ruta durante la temporada alta. La medida, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de julio, permitirá reservar plaza únicamente a los usuarios de la Tarjeta Única o tarjeta intermodal y, en una primera fase, se aplicará a una frecuencia diaria. Según ha explicado Prohens tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social del Pacto por la Sostenibilidad, se trata de una prueba de carácter experimental que podrá extenderse a otras líneas en función de los resultados. Más información