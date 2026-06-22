VÍDEO | Grandes tenedores y pisos por reformar ya se ofrecen para entrar en el programa Lloguer Segur
La decisión del Govern de ampliar el abanico de viviendas que van a poder sumarse al programa Lloguer Segurcomienza a dar sus frutos, y agentes de la propiedad inmobiliaria tienen ya ofertas de grandes tenedores y de casas vacías pendientes de reforma cuyos propietarios están intentando que pasen a ese alquiler bonificado, según destaca el presidente del colegio oficial que agrupa a este colectivo en las islas, José Miguel Artieda. Pese a ello, considera que estos cambios van a permitir que a este plan para poner casas vacías en el mercado del alquiler se sumen unas 200 viviendas al año, muy lejos de las 2.000 a 3.000 para la legislatura que desde el Ejecutivo autonómico se anunciaron cuando esta iniciativa se puso en marcha.
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