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VÍDEO | Invasión de cucarachas en Mallorca: estas son las especies que entran en casa y cómo combatirlas

VÍDEO | Invasión de cucarachas en Mallorca: estas son las especies que entran en casa y cómo combatirlas

FOTO: Shutterstock | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Invasión de cucarachas en Mallorca: estas son las especies que entran en casa y cómo combatirlas

FOTO: Shutterstock | VÍDEO: Redacción Digital

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Con la llegada del calor, muchas casas de Mallorca empiezan a recibir una visita tan desagradable como habitual: las cucarachas. Basta una noche húmeda, una terraza abierta, un desagüe sin protección o una grieta junto a la cocina para encontrarse con uno de estos insectos corriendo por el suelo. No es casualidad. El buen tiempo, la humedad y la mayor actividad en alcantarillas, patios y zonas con restos de comida favorecen que las cucarachas se muevan más y entren con más facilidad en viviendas, bajos, locales y comunidades de vecinos. Más información

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