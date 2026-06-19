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VÍDEO | Araña violinista en Mallorca: dónde se esconde, cómo identificarla y qué hacer si te pica

VÍDEO | Araña violinista en Mallorca: dónde se esconde, cómo identificarla y qué hacer si te pica

FOTO: La Opinión de Málaga | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | Araña violinista en Mallorca: dónde se esconde, cómo identificarla y qué hacer si te pica

FOTO: La Opinión de Málaga | VÍDEO: Redacción Digital

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La araña violinista está presente en Mallorca, pero su sola mención no debe traducirse en alarma. La especie localizada en la isla es la Loxosceles rufescens, conocida también como araña reclusa mediterránea, araña de los rincones o violinista mediterránea. Es pequeña, discreta, de hábitos nocturnos y suele vivir escondida en lugares oscuros y tranquilos. Más información

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