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VÍDEO | Prohens afirma que la mayoría de incendios forestales se pueden evitar y pide precaución a la población

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado este mediodía las instalaciones de Son Bonet, en Marratxí, para pasar revista de los medios terrestres y aéreos que ya están preparados para actuar ante cualquier incendio forestal que se pueda declarar este verano en Baleares. En la presentación de estos medios, entre otros, también han acudido la vicepresidenta, Antònia Estarellas y el conseller de Medio Natural, Joan Simonet. Más información