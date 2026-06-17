B. Ramon

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VÍDEO | Masivo seguimiento en Mallorca a la huelga y a la protesta de las escoletas de 0 a 3 años

El colectivo de trabajadoras del ciclo educativo de 0 a 3 años ha secundado de una forma mayoritaria la huelga que se ha desarrollado durante la jornada de hoy, así como la gran protesta que se ha convocado esta tarde y ha discurrido desde la plaza de Cort a la plaza de España. A la protesta han acudido alrededor de unas 300 personas, que han protagonizado una sentada en la plaza de Cort. Más información