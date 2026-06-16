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VÍDEO | Eclipse solar en Mallorca: Prohens prepara restricciones en la Serra de Tramuntana en un día de "máxima presión turística"

VÍDEO | Eclipse solar en Mallorca: Prohens prepara restricciones en la Serra de Tramuntana en un día de "máxima presión turística"

FOTO: M.V. | VÍDEO: Parlament

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VÍDEO | Eclipse solar en Mallorca: Prohens prepara restricciones en la Serra de Tramuntana en un día de "máxima presión turística"

FOTO: M.V. | VÍDEO: Parlament

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La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado este lunes en el Parlament que el Ejecutivo autonómico trabaja desde hace casi un año en la preparación del eclipse solar total que será visible desde Mallorca el próximo 12 de agosto, una jornada que coincide además con uno de los momentos de mayor afluencia turística del verano. Más información

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