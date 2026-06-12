FOTO: G. Bosch | VÍDEO: G.Bosch / M. Mielniezuk / AICO

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VÍDEO | Los Premis Diario de Mallorca celebran sus bodas de plata reivindicando el talento de la isla

Los Premis Diario de Mallorca han celebrado esta tarde sus bodas de plata con una gala que ha reunido en el Club Diario de Mallorca a autoridades, representantes de la sociedad civil y numerosas personalidades de reconocimiento en la isla. La ceremonia ha servido para reconocer a seis personas y colectivos que, desde ámbitos tan diversos como la empresa, la solidaridad, el medio ambiente, la ciencia, el deporte o la cultura, contribuyen a construir una Mallorca mejor.