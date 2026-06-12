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VÍDEO | Los Premis Diario de Mallorca celebran sus bodas de plata reivindicando el talento de la isla

VÍDEO | Los Premis Diario de Mallorca celebran sus bodas de plata reivindicando el talento de la isla

FOTO: G. Bosch | VÍDEO: G.Bosch / M. Mielniezuk / AICO

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VÍDEO | Los Premis Diario de Mallorca celebran sus bodas de plata reivindicando el talento de la isla

FOTO: G. Bosch | VÍDEO: G.Bosch / M. Mielniezuk / AICO

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Los Premis Diario de Mallorca han celebrado esta tarde sus bodas de plata con una gala que ha reunido en el Club Diario de Mallorca a autoridades, representantes de la sociedad civil y numerosas personalidades de reconocimiento en la isla. La ceremonia ha servido para reconocer a seis personas y colectivos que, desde ámbitos tan diversos como la empresa, la solidaridad, el medio ambiente, la ciencia, el deporte o la cultura, contribuyen a construir una Mallorca mejor.

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  • Premis Diario de Mallorca
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